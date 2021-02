Dertig agenten politie Zennevallei besmet met coronavirus, drie met Braziliaanse variant

Dertig agenten van de lokale politie Zennevallei zijn besmet met het coronavirus, en bij minstens drie van hen gaat het om een besmetting met de Braziliaanse variant, die veel besmettelijker is. Dat meldt de politie Zennevallei donderdag. De agenten en hun gezinnen moeten in quarantaine blijven.

‘De kans dat het merendeel van de collega’s besmet is met de Braziliaanse variant is zeer reëel’, klinkt het bij de politie, die zich voorbereidt om komende zaterdag haar werking opnieuw op te starten. Het voltallige politiekorps zit sinds afgelopen zaterdag in quarantaine.

Die quarantaine kwam er nadat er een vermoeden optrad van een clusteruitbraak van een mogelijke variant van het coronavirus in de politiepost Brabantpoort. Sindsdien is het aantal vastgestelde besmettingen toegenomen tot 30, of 15 procent van het hele politiekorps. Het zou gaan om besmettingen met verschillende mutaties. Eén agent zou ook de Briste variant opgelopen hebben.

‘Gelukkig werd iedereen uit voorzorg in quarantaine geplaatst en we hopen dat het aantal besmettingen stagneert of afneemt’, zegt de politie Zennevallei. ‘Om uitsluitsel te krijgen, zal vrijdag 19 februari een tweede testing plaatshebben bij alle medewerkers die tot nu toe negatief testten. Bij een tweede negatieve test kunnen zij het werk weer aanvatten. Ten laatste zaterdag kennen we de resultaten en zullen we weten met hoeveel medewerkers de zone opnieuw kan opstarten.’

Eenmaal zaterdag alle testresultaten gekend zijn, nemen de interventieploegen vanaf 14 uur alle lopende interventies en noodoproepen over en starten de verschillende politieposten hun dienstverlening opnieuw op. Vrijdag worden alle bureaus en publieke ruimtes van de politiegebouwen nog grondig gereinigd door een professionele firma. Politiemensen die van thuis uit kunnen werken, blijven dat zo veel mogelijk doen.

‘We willen ook onze dank betuigen aan de vele politiezones, de federale politie, de federale gerechtelijke politie en het parket Halle-Vilvoorde, die de politiezone Zennevallei bijstaan in deze moeilijke tijd’, aldus nog de politie Zennevallei. ‘Er zijn geen woorden voor de welgekomen solidariteit.’