Demi Lovato had ‘drie beroertes en hartaanval’ na overdosis

De Amerikaanse popster Demi Lovato (28) heeft voor het eerst getuigd over de overdosis drugs die haar in 2018 bijna fataal werd. ‘Ik lijd nu nog aan de gevolgen van die dag’, zegt ze in een nieuwe documentaire.

Alles leek in orde. Het leek alsof de eerdere behandelingen voor haar alcohol- en drugsproblemen effect hadden gehad, want in 2018 was Demi Lovato al zes jaar nuchter. Maar toch liep het weer mis. In juli van dat jaar werd de singer-songwriter bewusteloos aangetroffen in haar appartement in Los Angeles. Een overdosis.

De popster kon - net op tijd - naar het ziekenhuis worden overgebracht. ‘Ik kreeg er drie beroertes en een hartaanval’, getuigt Lovato nu in de trailer van ‘Demi Lovato: dancing with the devil’, een YouTube-documentaire over haar strijd met verslavingen. ‘De dokters zeiden dat ik nog maar vijf of tien minuten te leven had.’

In een interview met persagentschap Associated Press verklaarde de zangeres ook nog dat ze nog altijd hersenschade heeft door de overdosis. ‘Ik lijd nu nog aan de gevolgen van die dag.’

I've been holding #DemiDWTD incredibly close to my heart, and now it's time to share an inside look. This is only a short preview of what is to come... Join me on March 23 for the premiere on @YouTube ??https://t.co/G0dIbHoHWu — Demi Lovato (@ddlovato) February 17, 2021

Demi Lovato begon haar carrière als kindsterretje in de kinderserie ‘Barney & Friends’, maar werd vooral bekend als tiener door haar werk voor Disney Channel. Zo speelde ze een van de hoofdrollen in de erg populaire ‘Camp rock’-filmreeks. Later begon ze een succesvolle solomuziekcarrière. Ondertussen heeft ze al zes studio-albums uit en deed ze al dienst als jurylid in de Amerikaanse versie van talentenjacht ‘X factor’. Vorige maand zong ze nog in een tv-special naar aanleiding van de inauguratie van president Joe Biden.