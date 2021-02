Kadastraal inkomen van Vlaamse woningen daalt opnieuw

Het gemiddelde kadastrale inkomen (KI) van de Vlaamse woningen daalt jaar na jaar. Waar het gemiddelde niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van een woning in 2015 1.010 euro bedroeg, was dat vorig jaar nog 964 euro, een daling van 4,5 procent. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

‘De belangrijkste reden die ik voor de dalende trend zie, is dat er steeds kleiner wordt gebouwd’, zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD), die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). ‘De woonoppervlakte van nieuwbouw werd de voorbije jaren kleiner. Bij nieuwe woonontwikkeling hanteert men kleinere percelen en in de stad bouwen we sowieso een pak “denser”. Onder meer de steeds strengere energie-eisen maken dat er veel dichter op elkaar ontwikkeld wordt.’

In centrumsteden als Turnhout (-11%), Antwerpen (-10,7%) en Leuven (-9,5%) die de voorbije jaren een groot aantal nieuwbouwprojecten telden, daalde het gemiddeld KI nog een stuk sterker. De gemiddelde KI’s verschillen ook aanzienlijk per centrumstad. Roeselare was in 2020 met 847 euro de ‘goedkoopste’ centrumstad wat betreft het gemiddeld KI. Aalst volgt in het kielzog met 890 euro. Leuven telt het hoogste gemiddelde KI met 1.224 euro, gevolgd door Antwerpen met 1.152.