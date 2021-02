Belgian Lions willen volle buit in laatste EK-kwalificatieduels

De Belgische basketmannen werken de komende dagen in het Litouwse Vilnius hun laatste twee wedstrijden af in de voorronde van het EK. Mits een overwinning zaterdag tegen Denemarken is de buit binnen. Anders volgt maandag nog een kans tegen Tsjechië.

Bondscoach Dario Gjergja wil van zijn spelers in eerste instantie een goeie mentaliteit zien, zo verklaarde hij donderdag tijdens een onlinepersmoment. ‘We zullen vooral een goede mentaliteit moeten tonen en een heel goede, agressieve verdediging ontwikkelen. Vanaf de eerste tot de laatste minuut. Er zal continu geschoven worden in de verdediging, daar moeten we klaar voor zijn. In deze periode is het moeilijk je voor te bereiden, we zullen reactief moeten zijn.’

De Belgian Lions leiden in groep C met drie zeges uit vier matchen. Een overwinning tegen Denemarken volstaat voor kwalificatie. Maar ook in dat geval duldt Gjergja geen verslapping tegen Tsjechië. ‘Wat er ook gebeurt, we gaan niet relaxed spelen tegen Tsjechië. We zullen pas maandagavond ontspannen met de kwalificatie op zak. We moeten in schoonheid afsluiten, dat is belangrijk voor ons imago. Je speelt voor je land, dan kan je niet relaxed zijn.’

De bondscoach kan voor het tweeluik rekenen op Ismaël Bako, die na twee jaar opnieuw international is. ‘Ik heb meer ervaring, ben gegroeid. Het is leuk iedereen terug te zien’, verklaarde de Antwerpenaar, die werd vrijgegeven door ASVEL ondanks verplichtingen in de Euroleague. ‘Ik had die vrijgave niet verwacht. Na de training in Villeurbanne, vertelde men mij dat er een optie was. Ik heb er met Jacques (Stas, de manager, red.) over gesproken en we hebben beslist dat ik zou komen. Het is prettig en ik ben erkentelijk tegenover mijn club, want nu mis ik het Euroleague-duel tegen Bayern.’