Parket onderzoekt arrestaties na betoging tegen klassenjustitie

Naar aanleiding van een collectieve klacht van ouders is het Brusselse parket een onderzoek gestart. De ouders klagen de arrestaties van hun minderjarige kinderen aan, die werden aangehouden op een betoging op zondag 24 januari.

Eind januari zakten enkele honderden mensen naar de Kunstberg in Brussel om er te betogen tegen klassenjustitie. De organisatie had geen toestemming gekregen, maar de actie werd een tijdlang gedoogd door de politie. Na afloop bleven verschillende groepen rondhangen, waarna de politie ingreep. Er werden 245 mensen administratief aangehouden, onder wie 91 minderjarigen. Op sociale media circuleerden ­getuigenissen van jongeren die naar eigen zeggen hardhandig zijn aangepakt bij hun aanhouding. Sommige gearresteerden verklaarden helemaal niets met de betoging te maken te hebben. Enkele ouders besloten een gezamenlijke klacht in te dienen.

Het Brusselse parket bevestigt vandaag dat het intussen verschillende klachten heeft ontvangen. Ook zijn er verschillende beschuldigingen van mishandeling en racisme aan het adres van de Brusselse politie. Studente Martha Balthazar schreef een open brief over haar arrestatie in De Standaard. Er loopt nu een onderzoek naar mogelijk politiegeweld en de politie van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene voert een intern onderzoek, aldus het Brusselse Parket. De camerabeelden van het Centraal Station zullen ook worden onderzocht.