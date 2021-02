Twee journalisten veroordeeld tot twee jaar cel wegens deelname aan protest in Wit-Rusland

Twee Wit-Russische journalisten zijn woensdag veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf, omdat ze door hun berichtgeving hadden deelgenomen aan de protestbeweging in Wit-Rusland. Dat heeft zender Belsat, hun werkgever, bekendgemaakt.

Een rechtbank in hoofdstad Minsk vond beide vrouwen schuldig aan het verstoren van de openbare orde, zo maakte de journalistenvereniging van het land bekend. De 27-jarige Katerina Bachvalova en haar 23-jarige collega Daria Tsjoeltsova moeten nu naar het strafkamp.

De twee journalistes waren in november vorig jaar opgepakt. Ze hadden verslag uitgebracht over protesten na de dood van activist Roman Bondarenko. De politie pakte daarbij tientallen mensen op. De journalistes hadden dat gefilmd.

De man was in november overvallen in Minsk en had daarbij zo zware verwondingen opgelopen, dat hij eraan stierf. Daarna deden opnames van afgeluisterde telefoongesprekken van functionarissen de ronde, die zouden wijzen op een betrokkenheid van de staat. De autoriteiten weigerden lange tijd om een onderzoek op te starten, maar volgens het onafhankelijke portaal tut.by is het openbaar ministerie nu toch in actie geschoten.

• Podcast | Waarom het vrouwen zijn die de revolutie in Wit-Rusland leiden

Wit-Rusland zit sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus in een zware politieke crisis. Aleksandr Loekasjenko riep zich tot winnaar uit, maar de prodemocratische beweging beschouwt Svetlana Tichanovskaja als de echte winnaar. Sinds de verkiezingen vonden massale protesten plaats. De ordehandhavers treden vaak gewelddadig op tegen de manifestanten. Al meer dan 30.000 mensen zijn opgepakt, honderden raakten gewond en verschillende gedood.