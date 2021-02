Kritiek op topless Rihanna: ‘Geen respect voor religie’

Rihanna is in het middelpunt van een online storm terechtgekomen. De 32-jarige zangeres kreeg kritiek nadat ze een foto op Instagram plaatste waarop ze topless te zien is, terwijl ze een ketting draagt van de hindoegod Ganesha. ‘Geen respect voor religie’, zo luidde het onder meer.

Het is niet de eerste keer dat Rihanna ophef veroorzaakt bij gelovige fans. In oktober van vorig jaar excuseerde de zangeres zich nog bij de moslimgemeenschap omdat ze islamitische teksten had gebruikt tijdens een show voor haar lingeriemerk Savage X Fenty.

Eerder deze maand had Rihanna al eens op lange tenen getrapt in India, toen ze zich solidair had getoond met de protesterende boeren in het land. De Indiase land­bouwers komen al ruim twee maanden op straat, ­omdat premier Modi nieuwe wetten wil doorvoeren die de landbouwsector moeten moderniseren. Kleine spelers ­vrezen dat die wetten de rode ­loper uitrollen voor landbouwmultinationals.

Maar Indiase nationalisten reageerden sterk ­afkeurend op haar betrokkenheid: met de interne Indiase keuken bemoei je je niet, ook al ben je een wereldster. Leden van het Indiase Verenigde Hindoe Front (UHF) staken zelf haar foto in brand.