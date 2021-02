Rode Duivels behouden leidersplaats op eerste Fifaranking van 2021

België prijkt donderdag nog steeds bovenaan de nieuwe Fifaranking, de eerste van 2021. In vergelijking met het klassement van 10 december blijft quasi alles bij het oude.

In de nieuwe ranking behoudt België (1.780 punten) 25 punten voorsprong op wereldkampioen Frankrijk (1.755). Brazilië (1.743) is derde. Engeland en Portugal vervolledigen de top vijf. Daarna volgen Spanje, Argentinië, Uruguay, Mexico en Italië. In de top dertig zijn er geen verschuivingen.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 al bijna 2,5 jaar onafgebroken op de eerste plaats van de Fifaranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Slechts drie landen stonden ooit nog langer op nummer één. Als de Belgen tot het uitgestelde EK van deze zomer op de eerste plaats blijven, wippen ze zelfs over Duitsland dat in totaal al 1148 dagen aan kop stond. Brazilië (4699 dagen aan kop) en Spanje (1959 dagen) vormen de onbedreigde top twee.

Hun volgende wedstrijden spelen de Rode Duivels pas eind maart in het kader van de WK-voorronde. Dan nemen ze het thuis op tegen Wales (24/03, Fifa 18) en Wit-Rusland (30/03, Fifa 88) en trekken tussendoor naar Tsjechië (27/03, Fifa 42).