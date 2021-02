Werk van Banksy in Nottingham verkocht en uit gevel gehaald

In Nottingham is een werk van straatkunstenaar Banksy aan een galeriehouder verkocht en uit de gevel van een huis verwijderd. Het beeld van een meisje dat een fietsband als hoelahoep gebruikt, dook in oktober vorig jaar op.

De BBC meldde woensdag dat specialisten de bakstenen plaat uit de gevel van een woonhuis verwijderden en afvoerden. Galeriehouder John Brandler zei aan de Britse omroep dat hij een bedrag met zes cijfers voor het kunstwerk had neergeteld.

Hij wil het beschermen en binnenkort exposeren. Onder een plastic afdekking zoals in Nottingham zou het werk op de duur beschimmelen en schade lijden, aldus Brandler. De galeriehouder kocht eerder een ander werk van Banksy, dat hij van een garage liet verwijderen.

Volgens een bericht in de lokale krant The Nottingham Post zal de eigenaar van het huis de opbrengst van de verkoop wegschenken. Wat de kunstenaar zelf van de verkoop denkt, blijft onduidelijk. Banksy sprak zich in het verleden herhaaldelijk tegen de commercialisering van kunst uit. De identiteit van de kunstenaar, die uit Bristol komt en wereldwijd actief is, is onbekend.