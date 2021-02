In de Ros Beiaardstraat in Lier hebben archeologen een nagenoeg compleet skelet blootgelegd. Het gaat mogelijk om een man, die gevonden werd op het domein van het vroegere klooster. Het klooster van Sion werd gesticht in 1468 tussen het Kluizekerkhof en de Nete en werd in 1997 gesloten. De dienst Onroerend Erfgoed moet nu beslissen of verder archeologisch onderzoek nodig is.