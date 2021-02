Eén en Netflix werken samen aan nieuwe misdaadreeks

Eén en Netflix slaan de handen in elkaar voor Diamonds, een nieuwe misdaad- en dramareeks die zich afspeelt in het Diamantkwartier in Antwerpen. De reeks is een productie van het Vlaamse productiehuis De Mensen en het internationale Keshet.

Diamonds brengt het verhaal van de eeuwenoude diamantindustrie die vecht om te overleven in een nieuwe, snel veranderende wereld. De reeks volgt de strijd van de Joodse familie Wagner, een van de meest invloedrijke families in de Antwerpse diamantindustrie. Wanneer de jongste zoon zelfmoord pleegt, keert zijn vervreemde broer Noah terug naar huis en probeert hij de familiezaak in leven te houden. Daarbij gebruikt hij echter methodes die allesbehalve orthodox zijn, in een wanhopige poging om hem en zijn familie te redden.

‘Ik ben trots dat we met Eén dit nieuwe fictieproject, dat zich afspeelt in Antwerpen, samen met Netflix kunnen maken’, zegt Olivier Goris, netmanager Eén in een persbericht.

Diamonds wordt geschreven door Yuval Yefet (Fauda, Line in the sand) en Rotem Shamir (Hostages, Fauda, Line in the sand). Die laatste regisseert de reeks ook. De reeks wordt geproduceerd door Keshet International en De Mensen, met de steun van Screen Flanders. In de reeks zal Nederlands, Engels en Jiddisch worden gesproken. De cast wordt later bekendgemaakt.

De opnames van Diamonds starten deze zomer. De reeks is in 2022 op Eén en op Netflix te zien.