Roger Federer is illuster record kwijt aan Novak Djokovic

Na de uitschakeling van ‘s werelds nummer twee Rafael Nadal in de kwartfinales van het Australian Open, is het zeker dat Novak Djokovic maandag 8 maart nog altijd nummer een van de wereld zal zijn.

Dat berekende de Association of Tennis Professionals (ATP). De 33-jarige Serviër zal dan 311 weken de ATP-ranking aangevoerd hebben en verbreekt daarmee het record van de Zwitser Roger Federer. De Amerikaan Pete Sampras staat met 286 weken derde op de eeuwige ranglijst, Nadal is met 209 weken de nummer vijf.

Djokovic kwam op 4 juli 2011 voor het eerst op nummer een te staan. Federer startte op 24 juni 2018 aan zijn 310ste en voorlopig laatste week als nummer een. Momenteel is de 39-jarige Zwitser naar de vijfde plaats afgezakt. Door een knieblessure kwam hij sinds het Australian Open van vorig jaar, waarin hij in de halve finales verloor van Djokovic, niet meer in actie.