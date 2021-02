Vlaamse gehandicaptenzorg start vaccinaties

De inenting van personen met een handicap gaat op donderdag van start in twee gehandicaptenvoorzieningen. Enkel mensen die overnachten in zo’n voorziening en wie voor hen zorgt komen in aanmerking. Wie naar een dagcentrum gaat, niet.

De sector reageert met opluchting op de start van de vaccinatiecampagne, al stuit het uitsluiten van dagcentrumbezoekers op veel onbegrip. ‘Het is een sector die zeker niet gespaard is gebleven én gespaard wordt. Elke week nog betreuren we overlijdens of zien we dat de uitbraken niet voorbij zijn’, verwelkomt Karina De Beule van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de inentingen.

Met gedragsproblemen naar vaccinatiecentrum?

Echt ademruimte komt er pas wanneer ook cliënten en medewerkers van dagcentra, zelfstandig wonen en mobiele en ambulante ondersteuning snel kunnen volgen, vindt Hendrik Delaruelle, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, de koepel van 750 voorzieningen in sector personen met een handicap, jeugdhulp en kinderopvang. Ook deze cliënten zijn vaak heel kwetsbaar, benadrukt hij.

De cliënten van de dagcentra moeten in een later stadium naar een vaccinatiecentrum trekken. Dat zal niet vanzelfsprekend zijn, aldus Delaruelle. Denk maar aan mensen met gedragsproblemen of mensen met een mentale beperking. Die worden best in hun vertrouwde omgeving gevaccineerd. ‘Daarom hopen we alsnog op een snelle, collectieve oplossing voor deze doelgroep’, besluit hij.

Vaccineren in vertrouwde omgeving

Sommige instellingen hebben zowel een residentiële voorziening, waar de mensen wonen, en een dagcentrum, waar mensen komen die thuis wonen. Volgens het Vlaams Welzijnsverbond zal tot absurde situaties leiden, waarbij de enen wel en de anderen niet zijn gevaccineerd. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn in vzw Zonnelied.

‘Vanaf volgende week moeten we ons organiseren om efficiënt zo’n 100 mensen te vaccineren. Waarom mogen we dan niet dat tandje bijsteken en onze mensen vaccineren in hun vertrouwde omgeving, door mensen die gewend zijn om met hen om te gaan?’, werpt algemeen directeur Katleen Evenepoel op in De ochtend op Radio 1.

Katleen Evenepoel is algemeen directeur van gehandicaptenvoorziening Zonnelied in Roosdaal Foto: Yvan De Saedeleer

Mantelzorgers ‘gestraft’

‘Ik begrijp de focus op het residentiële. Toch is het jammer dat net de mantelzorgers die nog zoveel mogelijk zorg thuis proberen geven op deze manier “gestraft” worden. Specifiek voor onze sector is dat er veel tussenvormen zijn’, voegt ze nog toe.

‘Veel van de cliënten die niet overnachten hebben een grote zorgnood. Vaak hebben ze een meervoudige beperking, sommigen hebben moeite met praten. Ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. Ik hoop nog steeds dat we ze mogen meenemen. Als dat echt niet kan, zou ik willen suggereren hen een speciaal plekje in de rij te geven’, besluit Evenepoel.