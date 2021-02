Zeldzame gele pinguïn gefotografeerd door Belgische natuurfotograaf

Natuurfotograaf Yves Adams (43) van het Gentse reisbureau Starling Reizen fotografeerde een zeldzame gele pinguïn op een onbewoond eiland in de Atlantische Oceaan. ‘Dit gele geval is sowieso één van de enige exemplaren ter wereld.’

Fotograaf Yves Adams spotte de pinguïn op Salisbury Plain, in één van de grote pinguïnkolonies van South Georgia, dat deel uitmaakt van het Overzees Territorium van het Verenigd Koninkrijk. De fotograaf was er op expeditie als voorbereiding van een natuur- en fotografiereis naar Antarctica, voor het Gentse reisbureau Starling Reizen.

‘We hebben enorm veel geluk gehad’, zegt Adams. ‘Alles zat goed en plots stond die pinguïn voor ons. Hij bleef voor ons staan en wou precies op de foto. Dat ik deze foto kon trekken, is gewoon uniek. Dit is iets eenmaligs in mijn carrière.’

Volgens de Nederlandse ornitholoog en specialist in kleurafwijkingen Harvey Van Diek is de gele pinguïn één van de weinigen in zijn soort. ‘Dit is heel uitzonderlijk, al komen kleurafwijkingen wel vaker voor in de natuur. Dit gele geval is sowieso één van de enige exemplaren ter wereld.’

De pinguïn is uniek én de foto zeker ook. Het heeft wel lang geduurd vooraleer we ze te zien kregen. De reis dateert namelijk al van 2019. ‘Ik trek tienduizenden foto’s op zo’n trip’, zegt Yves. ‘Door corona kan ik ze eindelijk beginnen verwerken. Toch één iets positiefs aan heel deze situatie.’

Foto: Yves Adams voor Starling Reizen

Vorige week moest de Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem, Nederland vijftien zwartvoetpinguïns naar binnen halen omdat ze het te koud hebben. De dieren leven in het wild onder andere in Zuid-Afrika en dus zijn ze van nature niet goed bestand tegen de aanhoudende ijzige temperaturen die momenteel in Nederland heersen.