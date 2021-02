Facebook bant nieuws uit Australië

Uit protest tegen nieuwe wetgeving verbiedt Facebook het delen van Australisch nieuws. Google daarentegen voert een charmeoffensief om de wet te omzeilen.

Op Facebook kunnen niet langer nieuwsverhalen van Australische media gedeeld worden. De uitgevers mogen hun artikels niet meer posten op hun eigen pagina, Australische ­gebruikers kunnen ze ook niet meer delen.

Facebook neemt de maat­regel om te vermijden dat het de Australische uitgevers moet betalen als eerstdaags de News Media Bargaining Code (NMBC) goedgekeurd wordt. De NMBC dwingt de grote ­internetplatforms onder meer om te onderhandelen met de uitgevers over vergoedingen voor het gebruik van hun nieuws. Facebook vindt het ­ongehoord dat het zelf zou moeten betalen telkens als een krant zijn eigen verhaal op het sociale netwerk publiceert.

De Australische regering noemt de actie ‘autoritair’ en beweert niet gewaarschuwd te zijn door Facebook over wat eraan zat te komen. ‘Facebook heeft ongelijk’, meent minister van Financiën Josh Frydenberg. ‘De maatregelen die het neemt zijn onnodig, autoritair en zullen de reputatie van Facebook hier in Australië schaden.’ Canberra blijft alvast achter het wetsvoorstel staan.

De beslissing heeft ook gevolgen voor de Facebookpagina’s van openbare diensten, zoals de nationale weerdienst of de reddingsdiensten, maar ook de pagina’s van ngo’s en politici. Facebook liet intussen al weten dat het de geblokkeerde pagina’s van politie en brandweer zou herstellen. Het bedrijf laat nog weten dat het niet de bedoeling had overheidspagina’s af te sluiten.

Foto: AP

Google sluit deal

Ondertussen probeert Google de Australische uit­gevers te paaien. Aanvankelijk dreigde het zijn zoek­machine van de Australische markt te halen, maar donderdag sloot het een deal met News Corp., de van oorsprong Australische mediagroep van Rupert Murdoch. Google zal News Corp. betalen om nieuwsverhalen uit een groot deel van haar kranten – waaronder The Wall Street Journal (VS), The Times (Groot-Brittannië) en de Australische krant The Australian – op te nemen in de nieuwsdienst Google News Showcase. Deze week sloot Google al een gelijkaardige overeenkomst met de Australische mediagroep Nine ­Entertainment. Google wil tot elke prijs vermijden dat het moet betalen voor links in zijn zoekmachine, want dan is het hek van de dam. Het betaalt liever vrij­willig voor iets anders.

Ook in Europa tracht ­Google het op een akkoordje te gooien met een aantal grote uitgevers. De Europese Richtlijn Auteursrechten voert ­immers een gelijkaardig ­principe van betalen voor nieuws in, al is die minder streng dan de NMBC. Andere landen houden nu nauw­lettend in het oog tot welke financiële toegevingen Google en Facebook in Australië en Europa gedwongen kunnen worden.