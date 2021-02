Dortmund gaat winnen bij Sevilla, Juventus bijt tanden stuk op Porto

Borussia Dortmund won zijn heenwedstrijd in de 1/8ste finales van de Champions League bij Sevilla dankzij twee goals en een assist van Erling Haaland met 2-3. In Porto ging Juventus met 2-1 voor de bijl.

Sevilla kwam thuis tegen Dortmund na 7 minuten al op voorsprong dankzij een doelpunt van Suso, maar dan was het de beurt aan de 20-jarige Erling Haaland. Eerst vond de Noorse spits van Dortmund Mahmoud Dahoud, die de bal vanop zo’n twintig meter enig mooi in de hoek krulde voor de 1-1. Daarna deed Haaland het gewoon zelf, met een onhoudbare ren. Nog voor rust was hij ook nog goed voor de 1-3: enkele minuten nadat Bounou zijn knal vanonder de lat had getikt, werkte hij een counter ijskoud af.

Daar leek het lange tijd bij te blijven, totdat Luuk de Jong in het slot nog de 2-3 binnenduwde. Het blijft natuurlijk een prima uitgangpositie voor de Borussen, waar de herstelde Thomas Meunier in de slotminuut nog mocht invallen.

Twee razendsnelle goals nekken Juventus

In het Estadio do Dragão had Taremi amper 1 minuut en 3 seconden nodig om thuisploeg FC Porto op voorsprong te brengen. Na de rust ging het nog sneller: na 19 seconden werkte Marega de 2-0 voorbij Szczesny. Juventus in een lastig parket dus, maar met de aansluitingstreffer acht minuten voor tijd hield Federico Chiesa de hoop op een ticket voor de kwartfinales levend.

• Heenwedstrijden 1/8ste finales Champions League

FC Barcelona - PSG 1-4

RB Leipzig - Liverpool 0-2

FC Porto - Juventus 2-1

Sevilla FC - Dortmund 2-3

Atletico Madrid - Chelsea dinsdag 23 februari

Lazio - Bayern München dinsdag 23 februari

Atalanta - Real Madrid woensdag 24 februari

Borussia Mönchengladbach - Manchester City woensdag 24 februari