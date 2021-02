Genk zakt door het ijs bij KV Oostende

Na een spectaculaire partij met drie strafschoppen én een prachtdoelpunt klopte KV Oostende Genk (3-1), dat nu maar één keer kon winnen op negen competitiematchen. KVO staat nu naast Anderlecht en op amper één puntje van de Limburgers.

Na één zege op acht competitiematchen moest Genk zich op het veld van Oostende herpakken. En dat leek aanvankelijk te lukken: na een twijfelachtige strafschopfout van Hubert op Bongonda – die eigenlijk zélf tegen het hoofd van de doelman liep – mocht Onuachu zijn 23ste van het seizoen tegen de netten jagen. Ref Smet had daardoor de hulp van de VAR nodig. Dat was het begin van een echte strafschoppensoap: eerst mocht Gueye gelijkmaken vanop de stap nadat hij duidelijk foutief gestopt werd, amper vier minuten later volgde nog een penalty voor KVO nadat Cuesta zich liet ringeloren door Sakala. Opnieuw moest de VAR tussenkomen wegens twijfel. Iets zegt ons dat de penalty voor Genk zo wat gecompenseerd werd, maar halverwege de eerste helft stond het wel 2-1. En eigenlijk hadden we toen nog geen kans gezien. Zo kan het dus ook.

De echte uitgespeelde kansen volgden pas na de rust. Genk ging logischerwijs drukken, en Ito had plots zijn goede benen gevonden. Twee keer vond die bijna Onuachu, al kende de Nigeriaan telkens pech met de afwerking. Net toen een tweede Genkse treffer in de lucht hing, toverde Theate – nota bene een verdediger – het mooiste Oostendse doelpunt van het seizoen uit zijn sloffen. Met een pegel vanop 25 meter liet hij Vandevoordt ter plaatse: een gevleide 3-1, maar wel een wondermooie. Oostende kon nu wat rustiger gaan verdedigen, bij Genk sloegen de zenuwen toe. Want bij een nieuwe nederlaag zag het de tegenstander zelfs naderen op één puntje in de rangschikking.

Van den Brom gooide Dessers in de strijd, bij Oostende kwam Vandendriessche wat later om stabiliteit te brengen. En langs beide kanten vielen ook nog grote kansen. Eerste raakte Munoz van dicht de paal, daarna stootte Thiam aan de overkant na een handigheidje op Vandevoordt. De Kustboys lieten zich niet meer gek maken en hielden hun voorsprong gaaf tot aan het laatste fluitsignaal, waardoor KVO plots naast Anderlecht op de vierde plaats staat. Voor Genk is 2021 momenteel dramatisch: het verliest alweer en kon nu maar één op negen competitiematchen winnen.