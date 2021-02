Zestigtal feestende studenten gaan op de loop voor politie in Gent

Woensdagavond kwamen een 60-tal jongeren samen om te feesten op het Sint-Pietersplein in Gent. ‘Tien minuten nadat we de eerste melding kregen, waren we ter plekke, maar de studenten liepen langs alle kanten weg’, zegt de politiewoordvoerder van de Gentse politie.

Of de studenten georganiseerd samenkwamen, is nog onduidelijk volgens de woordvoerder van de Gentse politie. ‘Maar er was muziek en er werd gedanst’, klinkt het. Op videobeelden is te zien hoe de studenten massaal weglopen als de politie ter plekke komt. ‘Doordat ze wegliepen, werd niemand opgepakt.’

Burgemeester Mathias De Clerq (Open Vld) zegt in een reactie aan Het Laatste Nieuws dat hij de situatie betreurt. ‘Het is zwaar voor iedereen, ook voor de studenten’, zei hij. ‘Dat besef ik maar al te goed. Iedereen doet al lang veel inspanningen. Die inspanningen lonen ook, de cijfers gaan in de goede richting. We mogen dit niet te grabbel gooien, daar dienen we niemand mee. Het blijft belangrijk dat we goed de richtlijnen blijven volgen en voorzichtig blijven. Zo geraken we het snelst van het virus vanaf’, aldus De Clerq.