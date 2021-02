Na besmettingen met verschillende varianten: 150 agenten en hun gezinnen blijven in quarantaine

De politie van de Zennevallei, Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw, werd getroffen door een uitbraak met verschillende varianten van het coronavirus. Dat bevestigt Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid, aan onze redactie.

Eerder deze week bleek een van de agenten uit de Zennevallei besmet raakte met de Braziliaanse variant van het covid-19-virus. Uit de nieuwe laboresultaten, die werden onderzocht aan het UZA, blijkt woensdagavond dat er twee nieuwe gevallen zijn met de Braziliaanse mutatie, die veel besmettelijker is. Ook werd één persoon besmet met de Britse mutatie. In totaal gaat het over 29 besmettingen.

Meer dan 150 agenten en hun gezinnen moeten in quarantaine.

