Licht op groen voor de eerste versoepelingen in woonzorgcentra

Woonzorgcentra met een voldoende hoge vaccinatiegraad mogen onder voorwaarden de eerste versoepelingen doorvoeren. Dat heeft de Taskforce covid-19 beslist op basis van advies van de GEMS. Concreet zal elke bewoner twee knuffelcontacten mogen zien, waarbij fysieke nabijheid dus toegelaten wordt. Bovendien mogen die twee contacten om de twee weken wisselen.

In centra waar 90 procent van de bewoners en 70 procent van het personeel twee dosissen heeft gekregen, kan na tien dagen de interne werking aanpassen. ‘De taskforce is tevreden dat er meer ruimte komt voor de bewoners die de voorbije maanden weinig sociaal contact hadden’, zegt Karine Moykens, voorzitter van de taskforce zorg, al hamert ze op een rigoureuze naleving van de veiligheidsmaatregelen die onveranderd van kracht blijven.



Als een woonzorgcentrum voldoet aan de voorwaarden, kan de interne werking aangepast worden met onderstaande versoepelingen:



•Bewoners kunnen zich individueel vrijer bewegen in de voorziening en meer contact hebben met elkaar, zeker binnen hun leefgroep. Contacten tussen leefgroepen kunnen opnieuw, maar met de nodige aandacht voor afstand om hoogrisicocontact te vermijden.

•Een aandachtspunt blijft dat hoogrisicocontacten beperkt blijven. Samen eten in het restaurant bijvoorbeeld kan, maar dan liefst met vaste plaatsen en voldoende afstand tussen de leefgroepen. Restaurant en cafetaria blijven gesloten voor externen.

•De bewoner kan ook de voorziening verlaten. Een wandeling buiten kan met vier contacten. Een winkelbezoek kan, een bezoek aan verschillende familieleden samen niet.



Voor bezoek is ook meer mogelijk als de twee vaccinatievoorwaarden zijn vervuld:

•Elke bewoner kan twee knuffelcontacten zien, met fysieke nabijheid dus. Dat gebeurt in een aangepaste ruimte, ook bezoek op de kamer is toegelaten. Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen.

•Bijkomend kan de bewoner, net zoals elke burger, buiten bijkomende personen zien, binnen een maximale groep van vier. Ook hier geldt dus de algemene regel.

•Ondersteuning door de mantelzorger kan, bijvoorbeeld om te helpen tijdens de maaltijd. Dat gebeurt dan op de kamer.

•De toegang van externe dienstenaanbieders (kappers, niet-medische contactberoepen) tot het woonzorgcentrum volgt de regels die het Overlegcomité daarvoor vastlegt. Voorafgaande testing (kan bijvoorbeeld de dag zelf ook via antigeen sneltesten) wordt sterk aangeraden. Externe animatoren zijn vooralsnog niet welkom.

Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro is tevreden met de beslissing. 'Stilletjesaan komen de woonzorgcentra in lijn met de algemene samenleving', klinkt het. Al waarschuwt Cloet wel dat er heel behoedzaam te werk gegaan moet worden en dat de hygiënemaatregelen van belang blijven. Ze benadrukt dat er geen concrete datum werd afgesproken, omdat de vaccinatiegraad verschilt van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum. 'Tegen het einde van de maand zullen bijna alle woonzorgcentra een tweede prik hebben gekregen. We zitten momenteel aan een vaccinatiegraad van 96 procent bij de bewoners en 87 procent bij de medewerkers', aldus Cloet. Woonzorgcentra die met een corona-uitbraak kampen, zullen wel nog wat langer moeten wachten om te kunnen versoepelen.