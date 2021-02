Prinses Delphine nam deel aan eerbetoon overleden leden van koninklijke familie

Prinses Delphine en haar man hebben woensdag deelgenomen aan het eerbetoon aan de overleden leden van de koninklijke familie in de koninklijke crypte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, meldt het paleis.

Op 17 februari 1935 werd een mis opgedragen ter herdenking van de dood van koning Albert I, die in 1934 bij een ongeval stierf in Marche-les-Dames. Na de dood van koningin Astrid, op 29 augustus 1935, werd besloten om op 17 februari alle overleden leden van de koninklijke familie te gedenken. Sindsdien wordt elk jaar op die datum een eucharistie opgedragen in de kerk van Laken.

Dit jaar kon de mis niet gevierd worden vanwege de sociale afstandsmaatregelen tegen het coronavirus. Koning Filip en koningin Mathilde, Albert II en Paola en ook Delphine en haar man Jim O’Hare volgden elkaar op per sociale bubbel in de crypte om te mediteren.

Het is de eerste keer dat Delphine aanwezig is op het gebeuren. Het is ook de eerste keer dat het eerbetoon aan de overledenen plaatsvindt sinds ze officieel is erkend als prinses van België. ‘Prinses Delphine was net als haar broers en zussen uitgenodigd en heeft positief gereageerd’, aldus Francis Sobry, woordvoerder van het paleis.

Delphine Boël wordt sinds 1 oktober - en het arrest van het Brusselse hof van beroep - beschouwd als de wettige dochter van koning Albert II en werd daarmee prinses van België. Daarmee kwam een einde aan een juridische saga die teruggaat tot 2013.