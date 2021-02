Acht transmigranten gered uit koeltransport in Zeebrugge

In de Zeebrugse voorhaven zijn afgelopen nacht acht transmigranten gered uit een koeltransport. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De Irakezen en Iraniërs zaten tussen een lading broodjes, maar raakten in ademnood toen de temperatuur in de trailer steeg.

De transmigranten werden vermoedelijk al in de nacht van maandag op dinsdag in Frankrijk in de trailer gestopt. De lading broodjes was bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, maar moest eerst naar Zeebrugge gebracht worden. Daar zouden de 22 paletten gestockeerd worden in afwachting van de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

De Poolse vrachtwagenbestuurster wilde haar lading lossen in Zeebrugge, maar dat kon niet doorgaan. De lading bleek immers beschadigd en werd daarom geweigerd. Op dat moment was het nog niet duidelijk dat er zich mensen tussen de lading bevonden. De koeling in de trailer werd afgelegd, waardoor de temperatuur van 15 graden in het transport begon te stijgen. De transmigranten raakten in ademnood en sloegen op de binnenkant van de trailer om alarm te slaan. Acht vluchtelingen uit Irak en Iran konden uiteindelijk kort na middernacht uit hun benarde positie gered worden.

Achtergelaten

De politie verhoorde de Poolse chauffeur, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze betrokken was bij feiten van mensensmokkel. Wellicht werden de transmigranten tijdens haar nachtrust in het koeltransport verstopt. De lading van 22 paletten broodjes zal naar alle waarschijnlijkheid integraal worden vernietigd.

Het parket merkt op dat de transmigranten zich ongeveer een etmaal in het koeltransport bevonden. ‘Indien de trailer na het afleggen van de koeling onbeheerd zou zijn achtergelaten om later te worden opgehaald, zou het levensgevaar nog zijn toegenomen’, aldus procureur Frank Demeester. Het incident toont volgens de mensensmokkelmagistraat ook aan dat dergelijke feiten voor grote economische schade zorgen. ‘Voedingswaren waar mensen tussen verscholen zitten gedurende vele uren, zijn niet meer voor consumptie vatbaar.’