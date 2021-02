De Disney-remake ‘Cruella’ komt eindelijk uit. De release van de film werd een jaar uitgesteld, maar zal in mei 2021 te zien zijn. De film vindt plaats in de jaren 70 in Londen, en vertelt het verhaal van Estella, een slimme en creatieve vrouw die het wil maken als modeontwerper. We zien hoe Estella uiteindelijk transformeert in Cruella de Vil, bekend uit het boek 101 Dalmatiërs uit 1956. Het is nog niet zeker of de film eerst in de zalen komt, of direct op het streamingplatform Disney+ zal komen.