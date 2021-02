Europees gerecht verwerpt beroepen Ryanair tegen Franse en Zweedse staatssteun

Het Gerecht van de Europese Unie ziet geen graten in de steunmaatregelen die Frankrijk en Zweden hebben ingevoerd om luchtvaartmaatschappijen door de coronacrisis te loodsen. Ryanair had tegen de steunmaatregelen beroep ingesteld in Luxemburg.

In Frankrijk besloot de overheid vorig jaar om luchtvaartmaatschappijen met een Franse vergunning tot december 2020 uitstel van betaling van een aantal belastingen te verlenen. Nadien moeten ze gespreid over twee jaar betaald worden. De maatregel moest vooral de nationale maatschappij Air France soelaas bieden. Zweden zette dan weer een garantieregeling voor leningen op om zijn nationale maatschappij SAS te helpen.

De Europese Commissie beoordeelde de beide maatregelen als staatssteun, maar vond die verenigbaar met het tijdelijke kader voor staatssteun dat ze heeft uitgetekend om de economie door de coronacrisis te loodsen. Ryanair bestempelde de steunmaatregelen als concurrentieverstorend, maar bijt in het zand bij het Gerecht in Luxemburg. In twee afzonderlijke arresten oordeelden de Europese rechters woensdag dat de regelingen ‘verenigbaar met het Unierecht’ zijn.

Speelveld

Ryanair geeft het echter niet op en kondigde meteen na de publicatie van de arresten aan dat de maatschappij naar het Hof van Justitie trekt om de arresten aan te vechten. ‘Tijdens de pandemie is meer dan 30 miljard euro aan discriminerende staatssubsidies uitgekeerd aan nationale luchtvaartmaatschappijen in de Europese Unie. Als dat overeind mag blijven, dan zal dit het gelijke speelveld in de Europese luchtvaart nog decennia verstoren’, aldus een woordvoerder.

Het is de eerste keer dat het Gerecht zich uitspreekt over de wettelijkheid van staatssteun die tijdens de coronapandemie is verleend. Ryanair heeft nog een reeks andere beroepen tegen steunregelingen in andere lidstaten ingesteld.