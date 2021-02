Carnaval in Aalst: popverbranding op geheime locatie met eerbetoon aan vermoorde burgemeester

In Aalst is dinsdagavond een kleinschalige popverbranding georganiseerd op een geheime locatie. Die verbranding werd via sociale en lokale media uitgezonden. De traditie, die vorige jaren steeds een grote massa op de been bracht, moest dit jaar heruitgevonden worden wegens corona. Carnavalsgroep ‘De Zwisjelmoize’ koos voor een intieme ceremonie met een eerbetoon voor de vermoorde oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V).

Om geen ongenode gasten op de been te brengen hielden ‘De Zwisjelmoize’ de locatie van de kleine ceremonie geheim. De verbranding vond uiteindelijk om 21 uur plaats. Er werd een coronaveilig programma uitgerold in samenwerking met carnavalsradio Oilsjt Mjoezik. Prins Yvan stak de pop aan en zanger Hendrik Daelman zong ‘Oilsjt goi stad van men droeimen’, met doedelzakspelers op de achtergrond.

Normaal wordt een pop van zeker twee meter in brand gestoken, maar dit jaar was het een klein houten pop die - omringd door beeltenissen van coronavirusjes - in vlammen opging. Uit de as van die houten pop kwam een stalen exemplaar tevoorschijn, met in het hart het opschrift ‘ons Ilse’. Dat is een eerbetoon aan de vermoorde oud-burgemeester Ilse Uyttersprot, die in augustus vorig jaar om het leven werd gebracht.

Foto: De Zwisjelmoizen

De carnavalsstoet was verboden dit jaar, maar enkele voil jeanetten zijn dan toch op straat gekomen in Aalst. Ze trokken de Grote Markt op, met hun gekende ‘velle frak’, zoals ze hun pelsmantel noemen, maar zonder ‘kinjerkoesj’. Want alle carnavalsattributen waren verboden.