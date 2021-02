Britten gaan als eerste op zoek naar gezonde vrijwilligers voor coronabesmetting

Het Verenigd Koninkrijk heeft als eerste land zijn goedkeuring gegeven voor een studie waarbij gezonde vrijwilligers blootgesteld worden aan het coronavirus. In een ‘veilige en gecontroleerde’ omgeving hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de behandeling van het virus.

De Britse regering heeft 33,6 miljoen pond (38,6 miljoen euro) uitgetrokken voor een wetenschappelijk onderzoek waarbij gezonde, niet-gevaccineerde vrijwilligers besmet worden met het coronavirus. Het is daarmee het eerste land ter wereld dat toestemming geeft voor dergelijk onderzoek. Maximaal negentig proefpersonen tussen 18 en 30 jaar zullen ‘in een veilige en gecontroleerde omgeving’ aan het virus worden blootgesteld. De studie gaat volgende maand van start.

De onderzoekers hopen vast te stellen hoeveel virusdeeltjes nodig zijn om iemand te besmetten. Ook hopen ze meer zicht te krijgen op hoe het immuunsysteem reageert op een coronabesmetting en welke factoren een rol spelen bij de verspreiding van het virus. De deelnemers worden blootgesteld aan het virus dat vorig jaar de ronde deed in het Verenigd Koninkrijk, en dus niet de zogenaamde Britse variant (B.1.117).

Gecontroleerde infectie

Human challenge studies, of gecontroleerde humane infectiestudies, vinden wel vaker plaats bij de zoektocht naar een virusbehandeling. Zo hebben ze hun nut al bewezen in de behandeling van cholera, malaria, en de griep. Het onderzoek zou een belangrijke rol kunnen speken bij de verdere ontwikkeling van vaccins. In een vervolgstudie zouden vrijwilligers met een nieuwe stof ingeënt kunnen worden, om daarna weer te blootgesteld aan het virus. Zo kan worden gekeken welke middelen het meest effectief zijn.

De proefpersonen worden de klok rond in de gaten gehouden door artsen en wetenschappers. De Britse onderzoekers hebben een oproep tot deelnemers online geplaatst.