Voortaan conflictbeheersing in alle Belgische gevangenissen

Een deel van de 125 miljoen euro die dit jaar extra wordt geïnvesteerd in Justitie, gaat naar conflictbeheersing in de gevangenissen. Dat kondigt Justitieminister Vincent Van Quickenborne woensdag aan.

Eerder vandaag (woensdag) raakten vijf penitentiaire beambten gewond bij een incident in de gevangenis van Merksplas. Geheel toevallig kondigt Justitieminister Vincent Van Quickenborne diezelfde dag aan dat een deel van de 125 miljoen euro die dit jaar extra wordt geïnvesteerd in Justitie zal dienen als budget voor conflictbeheersing.

Een ander deel van de 125 miljoen euro gaat naar extra zorgpersoneel in de gevangenissen. Eerder werd al bekendgemaakt dat er drie nieuwe forensisch psychiatrische gevangenissen komen deze legislatuur.

Van Quickenborne bracht voor de gelegenheid een gepland bezoek aan een project in de gevangenis van Oudenaarde, dat zal worden uitgerold naar de andere gevangenissen. Er wordt begeleiding voorzien voor gedetineerden om hen beter te leren omgaan met hun agressie. Daarbij worden ook ex-gevangenen ingezet.

Daarnaast wordt ook het personeel opgeleid in het omgaan met agressie en in oplossingsgericht werken. In co-creatiegroepen kunnen gedetineerden en personeel nieuwe voorstellen en initiatieven uitwerken om aan conflictbeheersing te doen op maat van de specifieke instelling.

Uit de cijfers blijkt dat die aanpak werkt. Jaarlijks volgt een duizendtal gedetineerden en ex-gedetineerden het traject van vzw Touché en onderzoek leert dat de recidive bij de gedetineerden fors daalt.