Bill Gates is Elon Musk niet: ‘Ik ben geen Mars-persoon’

Ter promotie van zijn nieuwe boek was Bill Gates te gast op de podcast van technologiejournalist Kara Swisher. Daar gaf hij enkele steken onder water richting Elon Musk en Jeff Bezos, alluderend op hun fixatie met ruimtevaart. Het echte werk bevindt zich op aarde, vindt de miljardair.

Mars hoeft voorlopig geen bezoek van Bill Gates te verwachten. ‘Ik ben geen Mars-persoon’, zo zei hij in de podcast Sway van technologiejournalist Kara Swisher. ‘Ik ken wel heel wat Mars-mensen’, voegde hij daar nog aan toe. De Microsoft-oprichter doelt daarmee op zijn collega’s in de categorie ‘rijkste mensen ter wereld’. Zowel Elon Musk, ceo van Tesla, als Jeff Bezos, aftredend ceo van Amazon, richten hun pijlen op ruimtekolonies. Met SpaceX wil Musk naar Mars, terwijl Bezos droomt van een ruimtebasis op de maan met zijn bedrijf Blue Origin.

Volgens Gates heeft de mensheid op aarde nog genoeg werk voor de boeg. Die werven zet hij uiteen in zijn nieuwe boek Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden, meteen ook de aanleiding van zijn bezoek aan de podcast. De zakenman zegt zijn fortuin liever te investeren in een mazelen- of coronavaccin dan in de ruimte. ‘Ik denk gewoon niet dat ruimteraketten de oplossing zijn’, zei Gates nog.

Tegelijk betuigt de Amerikaanse tycoon ook zijn respect voor Musk. Volgens Gates is het nooit een goed idee om de topman van Tesla te onderschatten. ‘Wat Elon gedaan heeft met Tesla is een van de grootste bijdragen aan het klimaat die iemand ooit gedaan heeft’, geeft hij toe. Al noemt hij het vergroenen van het wagenpark ook ‘the easy stuff’, het gemakkelijke werk. ‘Wat we nog te weinig doen is nadenken over het complexere werk: staal, cement, en vlees.’ Volgens hem zijn elektrische wagens het laaghangend fruit en slechts een derde van de oplossing. ‘We moeten onze aandacht verleggen op de andere twee derden’, vindt de filantroop.