Voorjaarskoersen ‘laatste keer’ zonder publiek

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, kondigde woensdag aan dat de voorjaarskoersen georganiseerd door het bedrijf zonder publiek en zonder vips zullen doorgaan. Volgend jaar is dat financieel niet meer haalbaar, volgens de topman.

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, kondigde woensdag in Ninove aan dat er tot 5 april geen publiek mag komen naar de koersen in haar provincie. De Ronde van Vlaanderen, die doorgaat op 4 april, valt daar dus ook onder.

Organisator Flanders Classics is niet verrast. ‘Eigenlijk wisten we vorig jaar al, na de Ronde van Vlaanderen, dat we onze voorjaarskoersen in 2021 op dezelfde manier zouden moeten organiseren als ‘Vlaanderens Mooiste’. Concreet betekent dit dat we zonder publiek en vips organiseren. Ook op cruciale plaatsen zoals hellingen en kasseizones mogen er geen toeschouwers langsheen het parcours staan’, aldus Van Den Spiegel.

‘Kost ons pak geld’

‘Enkel wie langsheen het parcours woont mag eens komen piepen, zonder het samenscholingsverbod te overtreden, maar dan wel met een mondmasker en met de nodige coronavoorzichtigheid. Wij zetten heel wat middelen in zodat de wielerfan geen seconde moet missen van zijn geliefkoosde sport. En ja, dat kost ons een pak geld’, verduidelijkt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics.

Van Den Spiegel verwacht dat ook de andere provincies die maatregelen zullen doortrekken. Flanders Classics is organisator van onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (27 februari), Gent-Wevelgem (28 maart), Dwars door Vlaanderen (31 maart), Scheldeprijs (7 april) en de Brabantse Pijl (14 april).

Er rest de organisatoren van wielerwedstrijden geen andere keuze dan te organiseren onder deze maatregelen. Het financieel verlies zal immens zijn. ‘Wij gaan dat “kunstje” om te organiseren zonder publiek nog één voorjaar verwezenlijken maar we kunnen dat niet blijven doen. Dat is financieel niet meer haalbaar’, vervolgt Tomas Van Den Spiegel.

Na 4 april

De Scheldeprijs (7 april) en Brabantse Pijl (14 april) vallen later op het seizoen, maar Van Den Spiegel denkt dat ze onder dezelfde maatregelen zullen doorgaan. ‘De coronapandemie is een steeds evoluerend gegeven. Een vip-gebeuren komt er sowieso niet voor die aangehaalde koersen. We moeten een kat een kat noemen, ik zie het niet zitten dat de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl wel met publiek zouden plaatsvinden’, besluit Tomas Van Den Spiegel.