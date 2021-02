Vlaamse vaccinatiecentra blijven op schema na probleem met federaal IT-systeem

Het oproepingssysteem voor wie recht heeft op een vaccinatie liep begin deze week wat vertraging op. Vandaag zouden de uitnodigingen per brief, mail en sms probleemloos de deur uitgaan.

Het vaccinatiecentrum voor inwoners van Brussel in Paleis 1 op de Heizel werd dinsdag met trots geopend en ging een dag later alweer dicht. ‘Problemen met het federale informaticasysteem dat de uitnodigingen verstuurt’, zo zei de Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) woensdagochtend.

Bij het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid wordt dat bevestigd. ‘Maar het probleem is intussen opgelost’, zegt woordvoerder Joris Moonens. Waar gaat het over? ‘Het betreft een federaal IT-systeem dat zowel sms’en als e-mails uitstuurt en tegelijk uitnodigingen naar een drukker en Bpost verstuurt met de melding dat de oproepingsbrief de deur uit mag. Dat de opstart daarvan niet meteen vlekkeloos zou verlopen, hadden wij verwacht. Vandaar dat de vaccinatiecentra in Vlaanderen pas vanaf vrijdag echt van start gaan. Sommige starten zelfs zaterdag, of maandag pas - daarover beslissen de eerstelijnszones.’

Doelgroep

Moonens maakt zich sterk dat de eerste oproepingsbrieven vandaag wel correct de deur zullen uitgaan. ‘Bpost garandeert dat alle opdrachten die voor 17 uur worden doorgegeven morgen aan huis geleverd worden. Tegelijk gaan vandaag ook de eerste sms’en en e-mails de deur uit, dus die komen sneller bij hun bestemmelingen. Zelfs als de brief maar net op tijd toekomt, is het dus geen probleem. De doelgroep die nu aan de beurt is - huisartsen, thuisverpleegkundigen, en andere mensen uit de eerste lijn - weten dat ze een uitnodiging mogen verwachten.’

Met de huidige volumes aan vaccins wordt er niet elke dag gevaccineerd in de centra. Het volume zal vanaf begin maart flink verhogen. Moonens zegt: ‘Ook deze en volgende week verwachten we nog leveringen van AstraZeneca, die ten dele aan de ziekenhuizen worden bedeeld maar voor een groot stuk naar de vaccinatiecentra zullen gaan. Zodra we die ontvangen hebben, kunnen we het tempo in de centra al een beetje verhogen.’