Dinamo Kiev - Club Brugge wordt vervroegd wegens vriesweer, aftrap is al om 16 uur

De Europese voetbalbond Uefa beraadde zich woensdag over een mogelijk vroeger aftrapuur voor de wedstrijd van Club Brugge in Kiev. In plaats van 19.55 uur lokale tijd (18.55 uur in België) zal de wedstrijd beginnen om 17 uur (16 uur in België). Op die manier hoopt de Uefa dat de grootste vrieskou wordt vermeden. Rechtenhouder Sporza bevestigde ondertussen het vervoegde aftrapuur.

Volgens de richtlijnen van de Uefa worden wedstrijden bij kouder weer dan -15 graden alleen maar gespeeld mits uitdrukkelijke toestemming van beide clubs.

In de praktijk is de ‘match delegate’ van de Uefa al enkele dagen van tevoren ter plaatse om de situatie op de voet te volgen. Hij deed het voorstel om de wedstrijd vroeger te laten plaatsvinden. De Uefa communiceerde nog niet, maar rechtenhouder Sporza bevestigde dat de aftrap om 16 uur Belgische tijd zal plaatsvinden.

Donderdagnacht is de koudste nacht van de week in Kiev, met temperaturen die tot beneden de -20 kunnen zakken. Toen Club woensdagmiddag voet aan de grond zette in de Oekraïense hoofdstad vroor het -11.