De E313 is woensdag sinds 10.30 uur richting Hasselt volledig afgesloten ter hoogte van Olen vanwege een brand aan een vrachtwagen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen staat op de pechstrook, maar de brandweer heeft ruimte nodig voor de bluswerken en bovendien is er sprake van hevige rookontwikkeling. Het voertuig in kwestie zou geen gevaarlijke producten vervoeren.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. De trucker kon zijn voertuig nog opzij zetten en de trekker van de oplegger afkoppelen, zodat enkel de oplegger nog dreigt in vlammen op te gaan. Achter het ongeval staat al een file vanaf Grobbendonk.

Het verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 21 Herentals-Industriezone en dan calamiteitenomleiding F volgen tot oprit 22 Herentals-Oost. Over langere afstand vanuit Gent en Antwerpen richting Hasselt en Luik kan je beter omrijden via Brussel.