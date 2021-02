Disney produceert tien Europese projecten

In Europa zijn streamingplatformen verplicht om de productie van tv-series en films te financieren. Het eindresultaat moet zijn dat 30 procent van het aanbod gemaakt is in Europa. Daarom maakt Disney nu bekend dat het alvast tien films en tv-series gaat produceren in Europa voor zijn streamingdiensten Disney+ en Star, dat op 23 februari start.

De focus ligt op de grote landen, met vier projecten in Frankrijk, drie in Italië en twee in Duitsland. Vooralsnog staat er geen productie in België gepland.

Er is geen budget bekendgemaakt en grote namen ontbreken, zowel qua regisseurs als acteurs. In Italië zal Disney een fictieserie draaien over de maffia vanuit het standpunt van vrouwen: The good mothers is een verfilming van het gelijknamige boek van Alex Perry.

In Frankrijk zal een miniserie politiegeweld tackelen: Oussekine zal de actualiteit oprakelen van 1986, toen student Malik Oussekine omkwam in een cel, na arrestatie tijdens een betoging. Er komt ook een documentaireserie over de Franse rapper Soprano.

Duitsland krijgt een serie over Samuel Meffire, de eerste zwarte politieagent van de DDR. Nederland krijgt een documentaire over voetbalclub Feyenoord, waar sinds het begin van het seizoen voor wordt opgenomen.