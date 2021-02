Europa bekroont Poolse (17) die fake webshop tegen partnergeweld opzette

Krystyna Paszko (17) krijgt de prijs voor Burgersolidariteit omdat ze een webshop opzette die als dekmantel fungeerde om ­huiselijk ­geweld te signaleren.

En de prijs voor Burgersolidariteit gaat naar … een fake webshop. Het Europese Economisch en Sociaal Comité (EESC), een adviesorgaan van de Europese Unie waarin middenveld­organisaties ver­tegenwoordigd zijn, reikt zijn prijs en de bijbehorende som van 10.000 euro dit jaar uit aan een Poolse scholiere en haar nepsite Rumianki i bratki (Kamille en ­viooltjes).

De 17-jarige Krys­tyna Paszko richtte die site in april 2020 op, om iets te doen aan het toegenomen risico op partner­geweld als gevolg van de lockdownmaatregelen. Haar winkel verhandelde ogenschijnlijk ‘natuurlijke schoonheidsproducten’, maar was in ­werkelijkheid een ­informeel loket om discreet huiselijk geweld te signaleren.

Bij het verrichten van een ‘aankoop’ werden de ingevulde persoonsgegevens doorgestuurd naar de politie en andere hulpverleners. Een gewelddadige partner die het internetgedrag van het slachtoffer in de gaten hield, vond op die manier niet meteen sporen van de noodkreet terug.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité bestempelde Paszko’s project als ‘een uit­stekend voorbeeld van buiten­gewone solidariteit tijdens de ­coronacrisis’.

350 mensen geholpen

Al snel na het begin van de pandemie rapporteerde UN Women, het agentschap van de Verenigde ­Naties dat zich inzet voor ­gender­gelijkheid, dat huiselijk geweld, met name tegen vrouwen en meisjes, ‘toegenomen was’. In vele landen steeg het aantal meldingen bij hulplijnen met tientallen procenten. Polen was geen uitzondering. Paszko en haar medewerkers hebben naar eigen zeggen zo’n 350 mensen geholpen.

Ook veel regeringen hebben ­tijdens de pandemie maatregelen genomen om diensten voor slachtoffers van partnergeweld te versterken, concludeerde UN Women. Tegelijk hinkte de aandacht voor ­preventie en maatregelen om langdurige gedragsverandering te bewerkstelligen volgens het agentschap vaak achterop.