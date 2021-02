Recordaantal mensen deed beroep op Voedselbanken

De Belgische Voedselbanken hebben vorig jaar 20.967 ton voedsel ingezameld en verdeeld, 24 procent meer dan het jaar voordien. Toch was het niet genoeg. Voor het eerst moest de federatie aanzienlijke hoeveelheden voedsel aankopen om aan de recordbehoefte te voldoen.

In 2020 wendde een recordaantal mensen zich tot de Voedselbanken. Gemiddeld werden per maand 175.402 personen geholpen via het netwerk van 631 aangesloten lokale organisaties, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2019. Dat meldt de Belgische Federatie van Voedselbanken in een persbericht over zijn jaarresultaten.

Daarnaast werden, vooral in de zomerperiode, ook heel wat niet aangesloten OCMW’s bevoorraad. Hierdoor werden in de zomermaanden extreme pieken bereikt. Geschat wordt dat toen zo’n 195.000 personen per maand geholpen werden. Dat is een toename met 15 procent tegen 2019, aldus het persbericht.

Nieuwe profielen

Al haalden de Belgische Voedselbanken vorig jaar 24 procent meer voedsel op dan het jaar voordien, goed voor 20.967 ton voedsel of 42 miljoen maaltijden, het was niet genoeg.

‘Deze ongekende cijfers weerspiegelen de economische impact van de gezondheidscrisis op een deel van de Belgische bevolking, dat nu in grote onzekerheid is gestort. Als gevolg hiervan hebben we ook nieuwe profielen van begunstigden zien opduiken, zoals laaggeschoolden met een precair arbeidsstatuut en jobstudenten, die niet konden genieten van de steunmaatregelen van de overheid. De situatie was dusdanig ernstig dat we, tegen onze normale werking in, belangrijke hoeveelheden voedsel hebben moeten aankopen om voedseltekorten te voorkomen’, aldus gedelegeerd bestuurder Jef Mottar.