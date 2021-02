Torenspits Notre-Dame heeft eeuwenoude eiken nodig

Frankrijk is op zoek naar eeuwenoude eiken om de torenspits van de Notre-Dame van Parijs te herstellen.

In 2019 verwoestte een brand een grote deel van de beroemde kathedraal Notre-Dame. Voor het herstel van de torenspits, die 96 meter hoog was, zijn 1.000 eiken nodig die tussen de 150 en 200 jaar oud zijn. Franse boomexperts kammen bossen uit op zoek naar eiken die niet alleen recht zijn, maar ook een diameter van 50 tot 90 cm hebben en tussen de 8 en de 14 meter hoog zijn.

‘Het gaat om oud bosbouwerfgoed, niet over bomen van 20 jaar. Het zijn bomen die heel oud zijn’, zei Dominique de Villebonne van het Office national des forêt aan Le Parisien. Er wordt gezocht in ‘bosplantages die op bevel van voormalige koningen gebouwd werden om schepen te bouwen en de omvang van de Franse vloot te waarborgen’.

De Villebonne voegde er aan toe dat ook nieuwe bomen geplant zullen worden ‘zodat ook de volgende generaties uitzonderlijke werken kunnen maken’.

Trots

Sommige particuliere boseigenaren hebben hun bomen al aangeboden aan de experts. ‘Het zou me trots maken als sommige van onze bomen gebruikt worden in de Notre-Dame’, verklaart Jean-Paul Mével aan The Guardian. Mével bezit 250 hectare aan bos in Bretagne. ‘Het bewijst ook dat onze bossen goed worden onderhouden en dus een aanwinst zijn voor het land.’

De bomen moeten eind maart gekapt worden, voordat het sap stijgt want anders wordt het hout te vochtig voor gebruik. Voordat ze dan in balken worden gezaagd moeten de stammen tot 18 maanden drogen.

Hedendaagse spits

Kort na de brand had de Franse president Emanuel Macron nog geopperd een ‘hedendaagse spits’ op de kathedraal te zetten, maar in de zomer van 2020 liet het presidentieel paleis weten dat de spits toch gerestaureerd zou worden. Daarmee schaarde de president zich achter de consensus van architecten en publieke opinie.

Naast de zoektocht naar het juiste hout, wordt er trouwens ook naarstig gezocht naar de juiste stenen.

Macron kondigde eerder aan dat de Notre-Dame, die tussen 1163 en 1345 gebouwd werd, in 2024 helemaal hersteld zou moeten zijn.

Tijdens de kerstperiode van 2020 klonk er weer kerstmuziek in de Notre-Dame in Parijs. Twintig zangers gaven toen een kerstconcert. Bekijk en beluister fragmenten van het concert in bovenstaande video.