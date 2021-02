Onbemand Russisch vrachtruimteschip aangekomen bij ISS

Het Russische, onbemande vrachtruimteschip Progress met aan boord zuurstof en andere voorraden voor de bemanning van het Internationaal Ruimtestation (ISS), is woensdagochtend aan het ISS gekoppeld. Dat heeft het Russische ruimteagentschap Roscosmos gemeld.

Het cargoschip, dat maandag vertrok met een Sojoez-draagraket vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan, kon zich niet automatisch vastkoppelen aan het ISS. De astronauten moesten de koppeling manueel uitvoeren. Ongeveer 20 minuten later dan voorzien, liet Roscosmos weten dat ‘de Progress nu een onderdeel is van ISS’.

De Progress heeft 2,5 ton voorraden bij voor de opvarenden van het ruimtestation. Het gaat onder meer om zuurstof, brandstof, drinkwater, voedsel, kleding, medisch materiaal en materiaal om een lek te dichten in de Russische besturingsmodule Zvezda. Dat lek baart al maanden zorgen en heeft tijdelijk voor drukverlies gezorgd. Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos heeft meerdere keren beklemtoond dat er geen gevaar is voor de bemanning. Die bestaat uit twee Russen, vier Amerikanen en één Japanner.

De astronauten onder leiding van de kosmonaut Sergej Ryzhikov hadden ook laten weten dat de zuurstofvoorraad in het ISS sneller op geraakte dan gepland.

Het was de eerste lancering van een Progress dit jaar. Aanvankelijk was die voor december 2020 gepland, maar er kwam uitstel omdat er bijkomende verificaties nodig waren.