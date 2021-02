Harry en Meghan zullen ‘erg voorzichtig’ zijn tijdens interview Oprah om Queen niet misnoegd te maken

Queen Elizabeth is naar verluidt zo kwaad om het tv-interview dat prins Harry en Meghan Markle gaan geven aan Oprah Winfrey, dat ze ermee dreigt enkele titels van de Britse prins af te nemen. ‘Maar het is absoluut niet de bedoeling van Harry en Meghan om het Britse koningshuis in een slecht daglicht te plaatsen’, zeggen insiders aan The Guardian.

Een dag nadat bekendraakte dat Meghan Markle opnieuw in verwachting was, werd aangekondigd dat de Hertog en Hertogin van Sussex een tell all-interview zouden geven aan de Amerikaanse talkshowvedette - en persoonlijke vriendin van het echtpaar - Oprah Winfrey. Op 7 maart doen ze op CBS hun verhaal over de Megxit, de reden waarom ze het Verenigd Koninkrijk hebben omgeruild voor de Verenigde Staten en waarom ze hun koninklijke opdrachten naast zich hebben neergelegd.

Die aankondiging was volgens insiders ‘de druppel die de emmer deed overlopen’ in Buckingham Palace. De Queen, die al boos was omdat ze pas een uur voor de rest van de wereld op de hoogte werd gebracht van de zwangerschap, zou razend zijn en enkele van Harry’s titels willen afnemen.

Maar zo ver hoeft het niet te komen, aldus insiders. ‘Het echtpaar heeft het grootste respect en liefde voor de Queen en zal niets zeggen om dat te ondermijnen’, zo luidt het. ‘Het is absoluut niet hun bedoeling om het Britse koningshuis in een slecht daglicht te plaatsen.’

Het interview zal uitgebracht worden in twee delen. Meghan Markle zal eerst apart plaatsnemen naast Oprah Winfrey en spreken over haar leven als royal, haar huwelijk, het moederschap en de druk van een publiek leven. Daarna schuift Harry aan om het te hebben over hun verhuizing naar de VS en hun toekomstplannen. CBS belooft ‘een intiem gesprek’.