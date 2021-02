Een mogelijk failliet van reisorganisatie Neckermann dreigt. Consumentenorganisatie Test Aankoop roept mensen die in het bezit zijn van een voucher bij reisorganisator Neckermann op om die om te zetten in een boeking.

Als op 22 februari geen financiële middelen gevonden zijn om de activiteiten van de touroperator voort te zetten, kan de onderneming failliet verklaard worden, zegt Test Aankoop woensdag in een persbericht. Mensen die hun reis hebben geboekt of in het bezit zijn van een ‘coronavoucher’ uitgegeven tussen 20 maart en 19 juni 2020 zullen volgens de consumentenorganisatie gedekt zijn in geval van faillissement en in principe dus terugbetaald worden door de verzekeraar van de touroperator, de maatschappij Amlin.

‘Maar, mensen met vouchers die buiten deze data werden uitgegeven, zijn niet gedekt en lopen dus het risico hun geld te verliezen. Om dit scenario te vermijden, roept Test Aankoop alle betrokken reizigers op hun vouchers vóór 22 februari om te zetten in boekingen’, klinkt het.

Het huidige Neckermann is ontstaan na het faillissement van Thomas Cook. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 reiswinkels over en plaatste die onder het uithangbord van Neckermann, dat een dochtermerk van Thomas Cook was.