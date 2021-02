Nieuwe tactiek betogers Myanmar: ‘kapotte auto’-campagne

In Myanmar komen er nog steeds mensen op straat tegen de militaire junta die op 1 februari de macht greep. Met de ‘kapotte auto’-tactiek proberen ze op sommige plaatsen de politie en het leger de weg te blokkeren. Intussen zou het proces tegen voormalige leider Aung San Suu Kyi in alle stilte zijn begonnen.

Duizenden Myanmarezen zijn woensdagvoormiddag weer op straat gekomen in Yangon, de grootste stad van het land. Het straatprotest gaat dus verder, ondanks de verkiezingsbelofte van de regering en de vrees voor escalatie. VN-rapporteur voor Myanmar Tom Andrews had dinsdag nog gezegd te vrezen voor meer geweld, na berichten gekregen te hebben over soldaten ‘die vanuit de perifere regio’s naar Yangon gestuurd worden’.

Myanmarezen komen nu al zo’n twee weken op straat tegen de coupplegers. Eén betoger, de jonge studente Mya Thwate Thwate Khaing (ook getranslitereerd vanuit het Birmees als Mya Thwe Thwe Khaing), werd door het leger met een kogel geraakt en is hersendood. Haar familie zei eerder de protesten te blijven steunen.

Volgens de woordvoerder van de nieuwe regering overleed ook een politieagent aan verwondingen die hij opliep toen er werd geprobeerd een betoging op te breken.

‘Kapotte auto’-campagne

Om te vermijden dat de politie en het leger snel kunnen tussenkomen in betogingen, proberen sommige demonstranten de ‘kapotte auto’-tactiek, schrijft persagentschap Reuters. Instructies voor de tactiek verspreidden zich via sociale media nadat de regering de nachtelijke internetban (iets dat het al enkele nachten doet) had opgegeven.

Al snel verschenen er talloze foto’s van stilstaande auto’s met open motorkappen die straten blokkeerden. Even leek de campagne te succesvol te worden toen de tactiek ook betogers de weg blokkeerde. Er werd daarom op sociale media een uur afgesproken waarop de auto’s “terug zouden werken”.

Broken car engine movement in Yangon today. Protestors pretending their cars are broken engines on the major roads in Yangon. #WhatIsHappeningInMyanmar #Feb17Coup pic.twitter.com/osfNN15tyH — soe zeya tun (@soezeya) February 17, 2021

Today #Myanmar youth plan for a big protest.

A cool strategy here!

People blocked protest zone with their cars pretending to be broken engine to prevent Military trucks.



Polices r shocked to see thousands of cars broken in #Yangon#RejectMilitaryCoup #WhatIsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/gdrQlpMxsQ — Wai Wai Nu (@waiwainu) February 17, 2021

Proces tegen Aung San Suu Kyi

Intussen meldtThe New York Times dat de rechtszaak tegen de voormalige leider Aung San Suu Kyi en voormalig president U Win Myint, die in de nacht van 31 januari op 1 februari werden gearresteerd door het leger, dinsdag in alle stilte begonnen zou zijn. Eerder werd gezegd dat het proces woensdag zou beginnen. Hun advocaat werd te laat op de hoogte gebracht van de wijziging en geraakte niet op tijd in de rechtbank. De twee beschuldigden zelf woonden de rechtszaak online bij.

Aung San Suu Kyi wordt beschuldigd van inbreuken op de in- en uitvoerwetgeving van het land. Dinsdag werd ze er ook van beschuldigd de coronawetgeving te hebben overtreden, een beschuldiging die nog niet publiek was meegedeeld. Ook U Win Myint staat terecht voor inbreuken op die wetgeving. Ze riskeren drie tot zes jaar cel.

Het leger zei dinsdag tijdens een persconferentie dat er fraude plaatsvond bij de meest recente verkiezingen en dat het daarom de macht greep. Bij de verkiezingen won de Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van Aung San Suu Ky, en leed de aan het leger gelieerde partij een zware nederlaag. Er is geen bewijs voor fraude.

Sinds de coup werden al honderden mensen opgepakt tijdens nachtelijke raids. De top van de NLD werd grotendeels gearresteerd.

Toen een pantservoertuig in panne stond op het midden van de weg, vroegen omstaanders of ze een handje moesten helpen. ‘Zeker niet per ongeluk op het verkeerde knopje drukken, hoor!’