Echtgenote Kim Jong-un verschijnt na een jaar opnieuw in het openbaar

Ri Sol-ju, de echtgenote van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vergezelde haar man op een concert ter nagedachtenis van haar overleden schoonvader Kim Jong-il. Het is de eerste keer sinds januari vorig jaar dat ze in het openbaar verschijnt.

De lange afwezigheid van mevrouw Kim Jong-un uit het publieke oog voedde de nodige speculatie. Ze zou zwanger zijn, of in slechte gezondheid verkeren. Noord-Korea’s nationale inlichtingendienst had het parlement gisteren laten weten dat Ri Sol-ju publieke optredens vermeed uit angst voor covid-19. Ze zou veel tijd hebben doorgebracht met haar kinderen. Volgens Zuid-Koreaanse bronnen heeft het koppel er drie.

Van mevrouw Ri’s vermeende angst voor het coronavirus was weinig meer te merken. Dinsdag verscheen het koppel met een grote glimlach samen in het Mansudae Art Theatre om het concert ter ere van voormalig leider Kim Jong-il bij te wonen. Mondmaskers waren nu de grote afwezigen, afstand houden was er uit den boze. Noord-Korea telt officieel geen enkele coronabesmetting, iets wat experts als zeer onwaarschijnlijk beschouwen.

Opvallend is dat sinds vorige week de Noord-Koreaanse staatsmedia Kim Jong-un ‘president’ noemen, in plaats van ‘voorzitter’, zijn officiële titel. De titel van ‘president’ is voordien enkel gebruikt voor de grootvader van Kim Jong-un en oprichter van de staat Kim Il-sung.