Foto: Beth Zaiken/Centre for Palaeogenetics

Ook de voorouder van de wolharige mammoet was harig, blijkt uit mammoet-dna van een miljoen jaar oud. Nooit eerder is er zulk oud dna gereconstrueerd.

Het is gelukt om ruim één miljoen jaar oud dna uit mammoetresten te isoleren. Dat schrijft een internationaal onderzoeksteam deze week in Nature. Het dna biedt inzicht in ...