Champions League biedt prestige en bruistabletten: Paris Saint-Germain en Liverpool halen slag thuis

PSG had geen kind aan FC Barcelona en nam een meer dan serieuze optie op de volgende ronde in de Champions League. Ook Liverpool kan zijn seizoen nog redden na een 0-2-zege tegen RB Leipzig.

Barcelona-Paris Saint-Germain en RB Leizpig-Liverpool. Dat is een beetje als kiezen tussen champagne en wodka red bull. De eerste affiche is lekker en op papier ongetwijfeld degene met de meeste prestige. De tweede is fris, bruisend en in slaap vallen ga je er niet bij doen. We zullen beginnen bij de bruistablet.

Foto: ISOPIX

Julian Nagelsmann en Jürgen Klopp staan bekend om de hoge druk die ze hun ploegen laten zetten. En daar kan een fijnproever best van genieten. Op Proximus Sports slaakte co-commentator Gert Verheyen een zuchtje van opwinding toen de Puskas Arena – de match vond wegens de coronamaatregelen in Boedapest plaats – van bovenuit in beeld werd gebracht. ‘Oh, da’s mooi om die hoge druk zo te zien.’

Goals vallen pas na rust

Leipzig-Liverpool was voor rust inderdaad een aangenaam kijkstuk op, met veel intensiteit, een hoog tempo en kansen langs beide kanten. Maar op doelpunten was het wachten tot de tweede helft. Tot minuut 53 om precies te zijn. Na een slechte terugspeelpass van Sabitzer onderschepte de Salah de bal. Hoge druk, weet u wel. De Egyptenaar kon alleen op doel afstormen en knalde de levensbelangrijke 0-1 voorbij Gulacsi.

Twee minuten later kon zijn maatje Mané de score al verdubbelen. De Senegalees strafte op zijn beurt een blunder van Mukiele af: 0-2. Liverpool staat zo met één been in de kwartfinales van de Champions League. Een welgekomen opkikker voor de ploeg van Klopp, die in de Premier League al op dertien punten van leider Manchester City volgt.

Foto: AFP

Parijzenaars hadden er zin in

Keek Lionel Messi zijn toekomstige ploegmaats in de ogen? Nu hij komende zomer einde contract is, wordt hij al wéken aan PSG gelinkt. Zijn sollicitatiebrief gaf hij echter niet af. Het meeste gevaar kwam wel van zijn kant, al was er één cruciaal probleem. Het was niet Messi die dreigde vanop de linkerflank, wel PSG.

De Parijzenaars hadden wel zin om net als in 2017 de heenwedstrijd met 4-0 te winnen. Beide teams troffen elkaar voor het eerst sinds die beruchte 1/8e finales van vier jaar geleden waarin Barcelona uiteindelijk de show stal met een unieke remontada. Ook nu zorgde de wedstrijd voor opwinding. De aftrap was nog niet goed gegeven of Kylian Mbappe werd al diep gestuurd. Hij stevende op Barça-doelman Ter Stegen af, maar die kon de bal nog net voor de Fransman wegwerken.

PSG dreigde ook daarna het meest, maar zoals zo vaak viel de goal dan net aan de overkant. Kurzawa tikte Frenkie De Jong lichtjes aan in de zestien en scheidsrechter Kuipers wees naar de penaltystip. Lionel Messi nam die voor z’n rekening en ramde de 1-0 in het dak van het doel. Voor het zeventiende opeenvolgende jaar scoorde de Vlo in de Champions League.

PSG was niet onder de indruk en Mbappé bleef fervent de diepgang zoeken. In de 32ste minuut kwam de bal na een kaats in één tijd van zowel Kurzawa als Verratti tot bij de Fransman in de zestien. Hij zette Lenglet in de wind en trapte de bal binnen. Een heerlijke aanval die het belangrijke uitdoelpunt voor PSG opleverde. Met de bordjes in evenwicht gingen beide ploegen rusten na.

Zonder Neymar en Di Maria

In de tweede helft zat Messi even wat beter in de wedstrijd. Het leek wel alsof hij zowaar zijn sollicitatiebrief in de rust had geschreven en die dan toch wilde tonen aan PSG. De Argentijn kwam vaker aan de bal en het leek alsof hij meer energie had dan in de eerste 45 minuten. Maar het was klaarblijkelijk een kort briefje.

Opnieuw was PSG immers niet onder de indruk. Iets voorbij het uur maakte wie anders dan Mbappé de verlossende 1-2. Piqué werkte een lage voorzet van Florenzi in de voeten van de Franse spits en die haalde in één tijd verschroeiend uit. De VAR checkte nog op buitenspel, maar keurde het doelpunt toch goed. Met nog twintig minuten te gaan stond Barcelona plots 1-3 in het krijt. Kean kopte een goed aangesneden vrije trap onhoudbaar binnen. Mbappé schoot in de slot de 1-4 nog tegen de netten. Wat een avond voor de Fransman. Ook zonder de geblesseerde Di Maria en Neymar toonde PSG zich de meerdere van Barcelona. Iets meer dan vier jaar na datum moet Barça op 10 maart een nieuwe remontada toveren, als het wil doorstoten naar de volgende ronde van tenminste. Messi heeft nog drie weken om na te denken over hoe hij indruk wil maken op zijn toekomstige (?) ploegmaats.