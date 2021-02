Delfine Persoon moet kruis maken over Olympische Spelen Tokio 2021

Een domper van formaat: het mondiale olympische kwalificatiebokstoernooi in juni is afgeschaft. Vier Belgische boksers, onder wie Delfine Persoon, moeten hun olympische droom zo goed als zeker voor Tokio 2021 opbergen.

Om een ingewikkeld verhaal samen te vatten. Het Europese kwalificatietoernooi in Londen in maart vorig jaar werd na enkele dagen geschrapt wegens talloze coronagevallen. Al wie toen nog in het toernooi zat, krijgt nog eens kans, ergens in juni. Het wereldkwalificatietoernooi in Parijs – de enige manier om nog te worden opgevist voor wie er wel uitlag in Londen – gaat nu niet door.

Delfine Persoon werd toen uitgeschakeld, achteraf bleek ze ziek, wellicht door corona geveld. Het lijkt logisch dat nog een vangnet wordt voorzien. Ja, zegt het Internationaal Olympisch Comité (IOC), maar op basis van ranglijsten van toernooien van de olympische boksbond (AIBA) de voorbije vier jaar.

‘Dat is je reinste onzin’, zegt bondscoach Hubert Fierens. ‘Dat zijn enkel toernooien van boksbond die corrupt bleek. En op die olympische ranglijst staan boksers die inmiddels al zijn gestopt met olympisch boksen en bij de profs boksen.’

Bent u nog mee? Het omgekeerde geldt ook: Persoon komt van het profboksen – deed dus niet meer in die olympische bokstoernooien de voorbije vier jaar – en zit dus nu in een uitzichtloze positie. Ook Oshin Derieuw, evenzeer al wereldkampioene bij de profs en olympisch kandidate, zit in dat schuitje.

Eind februari wordt de knoop doorgehakt, maar de teneur is dat deze beslissing niet meer zal worden teruggedraaid. Fierens: ‘Tenzij grote bokslanden verzet aantekenen, maar die bewegen niet. Het IOC kan geen olympisch toernooi meer organiseren, maar binnenkort is er wel een WK olympisch boksen voor juniores. Dit is een zwarte bladzijde voor het olympisch boksen, belachelijk.’