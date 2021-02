Bitcoin doorbreekt magische grens van 50.000 dollar

De bitcoin heeft opnieuw een record gebroken. Eén cryptomunt was vandaag eventjes meer dan 50.000 dollar waard.

De cryptomunt bitcoin is dinsdag voor het eerst door de grens van 50.000 dollar gebroken. Omstreeks 13.35 uur Belgische tijd bereikte de bitcoin een nieuwe mijlpaal: op het handelsplatform Bitstamp werd 50.547,70 Amerikaanse dollar (zo’n 41.600 euro) betaald voor één bitcoin.

Dat is 4,4 procent meer dan op maandag en zelfs 75 procent meer tegenover begin dit jaar. Op langere termijn is de evolutie nog spectaculairder, met bijna een vervijfvoudiging van de koers tegenover vorige zomer. De bitcoin was bij de start ruim tien jaar geleden slechts enkele centen waard. Een recente herwaardering van de munt kwam er met een miljardeninvestering van Tesla-topman en rijkste man ter wereld Elon Musk. Bedrijven lijken steeds meer overstag te gaan voor de virtuele munt.

‘Bitcoin is een bom’

Maar critici blijven intussen waarschuwen voor de sterke volatiliteit van dit soort beleggingen die niet onderworpen zijn aan regelgeving. Zo bestaat de kans op een nieuwe zeepbel. Roland Duchâtelet, voorzitter van chipfabrikant Melexis, vergeleek de tactieken van Elon Musk met Lernout & Hauspie. ‘Musk die bij Tesla 1,5 miljard dollar aan bitcoin koopt, dat is er totaal over’, zei hij in De Standaard. ‘Bitcoin is een bom’, waarschuwt hij.

Ook vanuit de klimaathoek klinkt de kritiek op de bitcoin luid. De cryptomunt mag dan virtueel zijn, de impact op het klimaat is echt. Digitale ontginning vergt enorm veel energie. Met 120 terrawattuur per jaar verbruikt het bitcoinnetwerk al meer stroom dan België en Nederland.