Adidas verkoopt Reebok na teleurstellende resultaten

De Duitse sportartikelenfabrikant Adidas heeft dinsdag aangekondigd dat het zijn Amerikaanse dochter Reebok wil verkopen. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht.

Adidas wil Reebok van de hand doen. ‘De groep heeft beslist om het formele proces voor een verkoop van Reebok te starten’, staat in een persbericht van Adidas. ‘De focus zal komen te liggen op een versterking van het merk Adidas, als wereldmarktleider.’ Het groeipotentieel voor Reebok wordt hoger geacht als zelfstandig merk, klinkt het nog.

Het nieuws hing al enkele maanden in de lucht. Reebok presteert teleurstellend en het was al bekend dat Adidas aan een nieuwe strategie werkte. Meer details over die strategie zullen op 10 maart worden bekendgemaakt, bij de presentatie van de jaarresultaten.

Adidas kocht Reebok in 2006 voor 3,1 miljard dollar, maar het filiaal werd intussen afgewaardeerd tot 803 miljoen. Het merk kon de verwachtingen nooit waarmaken. In de zomer van vorig jaar daalde de verkoop bij Reebok met 7 procent, tegen slechts een daling van 2 procent voor Adidas. Die laatste scoorde nog met samenwerkingen met artiesten als Beyoncé, Kanye West, en Pharrell Williams.

De resultaten van Reebok zullen vanaf het eerste kwartaal van 2021 uit de groepsresultaten gehaald worden, zegt Adidas. Potentiële overnemers voor Reebok zijn de Amerikaanse groep VF Corp (eigenaar van The North Face en Timberland) of het Chinese Anta Sports. Volgens analisten heeft Reebok wel een sterkere profilering bij vrouwen gekregen. Mogelijk ligt daar nog groeipotentieel.