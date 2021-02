TUI fly mag weer passagiers vervoeren met de Boeing 737 Max

Een eerste Boeing 737 Max van luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft opnieuw een luchtwaardigheidscertificaat gekregen van de Belgische overheid. Een tweede toestel zou volgen.

De Boeing 737 Max mag weer vliegen. Dat besliste de Europese luchtvaartautoriteit Easa eind januari al. In België heeft een eerste Boeing 737 Max van luchtvaartmaatschappij TUI fly nu opnieuw een luchtwaardigheidscertificaat gekregen van de Belgische overheid. Dat betekent dat het toestel weer reizigers mag vervoeren. Het luchtwaardigheidscertificaat werd afgeleverd door het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV) van de federale overheidsdienst Mobiliteit, zo bevestigt de woordvoerder van de overheidsdienst.

Een tweede 737 Max van TUI fly zou het certificaat zeer snel ook krijgen. TUI fly voerde de afgelopen dagen testvluchten uit (‘operational readiness flights’) met de beide toestellen, een onderdeel van de procedure om weer commerciële vluchten te mogen uitvoeren.

Wanneer precies de luchtvaartmaatschappij de 737 Max weer wil inzetten om passagiers te vervoeren, is nog niet duidelijk. Zelf had zij het maandag over ‘in de loop van de komende dagen en weken’. Maar luchtvaartwebsites schrijven dat dat mogelijk woensdagochtend al het geval zal zijn. Een 737 Max is aangemeld voor een vlucht vanop Brussels Airport richting Spanje. Dat kan wel nog veranderen.

De 737 Max werd in maart 2019 wereldwijd aan de grond gezet na twee crashes in enkele maanden tijd, waarbij 346 doden vielen. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem (MCAS) dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Om opnieuw te kunnen vliegen, moeten eerst software-updates doorgevoerd worden en testvluchten gevlogen. TUI fly heeft vier 737 MAX-vliegtuigen in de vloot. Die moeten elk apart een luchtwaardigheidscertificaat krijgen van het DGLV.