Israël wil gastheer zijn voor Champions League en EK voetbal

Israël heeft aan de Europese voetbalbond UEFA aangeboden om straks beslissende wedstrijden van de Champions League en zelfs het EK te ontvangen mocht de corona-pandemie de organisatie daarvan elders in Europa in het gedrang brengen. Israël is koploper wat het aantal vaccinaties tegen corona betreft.

Worden er straks internationale topwedstrijden in Israël gespeeld? Het kan zomaar, want het land heeft volgens de Israëlische zender Channel 12 de Europese voetbalbond UEFA laten weten dat het bereid is wedstrijden te ontvangen mochten die elders niet georganiseerd kunnen worden wegens de coronaepidemie.

In Israël zijn nu al 3,8 miljoen van de 9 miljoen inwoners gevaccineerd en over enkele maanden zal dat aantal nog flink gestegen zijn.

De UEFA heeft laten weten dat het het voorstel zal bestuderen.