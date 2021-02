Novak Djokovic schakelt Zverev uit op weg naar halve finales (en mept onderweg raket stuk)

Titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) zit bij de laatste vier op de Australian Open in Melbourne. De Serviër versloeg dinsdag in de kwartfinale de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) in vier sets.

Na 3,5 uur had Djokovic de 6-7 (6/8), 6-2, 6-4 en 7-6 (8/6) overwinning beet in de lege Rod Laver Arena. Alexander Zverev hield zich sterk staande, tot grote frustratie van de nummer één van de wereld. Toen Djokovic in set drie opnieuw tegen een achterstand (1-4) aankeek, sloegen de stoppen na een misser even door. De Serviër mepte zijn racket tot driemaal toe hard tegen de grond, waarna het in stukken brak.

Bij de wissel van kant kon er ook niet meteen verder gespeeld worden. Zverev vond namelijk nog wat resten van het racket van Djokovic langs de baseline en riep een ballenmeisje om alles op te kuisen.

Het was het achtste onderlinge duel tussen de 33-jarige Djokovic en de tien jaar jongere Zverev. De Serviër leidt nu met 6-2. Vorige maand speelden ze nog tegen elkaar op de ATP Cup. Ook daar was de Djokovic net iets sterker (6-7 (3/7), 6-2, 7-5).

Novak Djokovic won de Australian Open al acht keer (in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 en 2020). Zijn laatste obstakel op weg naar de finale is de verrassende Russische qualifier Aslan Karatsev (ATP 114). Die schakelde in zijn kwartfinale de (geblesseerde) Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 21) uit in vier sets.

Djokovic speelde nog niet tegen de 27-jarige Karatsev, die zijn eerste grandslamtoernooi afwerkt. Nooit eerder raakte een debutant in de halve finales van een grandslam.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: REUTERS