ESA zoekt 25 astronauten: ‘Geen benen, geen probleem’

Het Europese agentschap voor ruimtevaart ESA zoekt een 25-tal nieuwe astronauten om op te leiden. Maximum 20 daarvan krijgen geen vast contract, maar vormen een reserve. ESA zoekt zowel vrouwen als mannen, en wil om te beginnen één astronaut met een handicap lanceren.

Op 31 maart aanvaardt ESA digitale aanmeldingen van kandidaten voor de vacature van astronaut op de website die het agentschap daar vandaag voor lanceert: www.esa.int/yourwaytospace. Concreet wil ESA vier tot zes voltijdse, vaste astronauten in dienst nemen, en maximum twintig ‘reservisten’. Die zouden, afhankelijk van de partnerschappen en projecten die het ESA aangaat, korte contracten, typisch van vier jaar, krijgen.

Daarnaast wil het agentschap één astronaut met een fysieke handicap, een parastronaut, aanwerven. Wanneer die precies de ruimte ingaat, kan de organisatie nog niet zeggen. Ze is al even bezig met het ‘parastronaut feasibility project’ en stuurde al mensen met een handicap op parabolische vluchten. ‘Toch moeten er nog vele vragen beantwoord worden’, aldus ESA.

Concreet kan je je kandidaat stellen als je delen van één of beide benen mist of een beperkte lengte (<130 cm) hebt. De Britse astronaut Timothy Peake stelt zijn volle vertrouwen in een collega met zo’n handicap: ‘In een omgeving met micro-zwaartekracht zijn de onderste ledematen niet zo van belang. No legs, no problem.’ Zijn collega, de Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti, voegt daaraan toe: ‘Mensen zijn niet gemaakt voor de ruimte. In die zin hebben we allemaal een zware handicap. Wat het verschil maakt voor ons, astronauten, is technologie. Daar zullen we op inzetten.’

In het kader van diversiteit wil ESA ook speciaal vrouwen aanmoedigen om zich aan te melden. Cristoforetti is zelf moeder van twee kindjes. ‘Als je twijfelt of je wel goed genoeg bent, doe het toch. Laat ons die beslissing maken, jij bent daar niet voor bevoegd. We kijken naar het hele plaatje. Er zijn maar enkele plaatsen beschikbaar, dus het is een veilige plaats om te falen’, zegt ze.